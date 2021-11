De último momento, aficionados y no aficionados buscan entradas para no perderse el GP de México.

Bien dicen que un rasgo característico (no tan presumible) de los mexicanos es dejar todo para la última hora. Siempre pasa. Y se pueden argumentar un sinfín de pretextos para justificar la premura por querer hacer las cosas con el tiempo encima. Muestra de ello son los eventos deportivos, tales como el Gran Premio de México.

A unas cuantas horas de que se lleve a cabo el evento de Fórmula 1 donde Checo Pérez roba reflectores y genera suspiros, aficionados y no aficionados al automovilismo buscan boletos para no perderse la edición 2021 del GP en Ciudad de México.

Pero su búsqueda puede no ser tan productiva para su causa. La página del Gran Premio de México informa que las entradas para todas las secciones están agotadas. Pese a ello, los interesados se sujetan de la esperanza para hallar boletaje, aunque sea en reventa.

En este sentido, los costos más caros son en Sky Boxes y tienen un valor de 40 mil pesos. Se ubican en la zona verde de la grada 1 y cuentan con los plus de incluir acceso a pits, comida y tragos.

Por otra parte, quienes aspiran a encontrar entradas baratísimas, se enfocan en aquellas que tienen los precios más bajos, es decir, 1,500 pesos para la grada 2A, que se localiza en la recta principal.

Cabe destacar que muchos más se aferran al “milagro del GP en la pandemia”. ¿Cuál es? La posibilidad de que esos boletos se pongan a la venta los días de la carrera por parte de las personas que no puedan acceder en caso de no contar con vacunas o no entreguen una prueba PCR negativa.