En cuestión de horas, Martha Debayle quedó sold out con sus can covers de lycra, que sirven para ocultar las latas de refresco que tanto la criticaron en redes sociales.

Luego de que Martha Debayle se viralizó por dar consejos para ser una buena anfitriona en casa, al señalar en un video una serie de tips para atender bien a los invitados, dando en una de las recomendaciones la opción de tapar la lata de un refresco con una funda, ya que lucen feas; no solo los memes no se hicieron esperar, la locutora supo sacarle provecho y sacó su propia línea de "calcetines" para tapar dichas bebidas.

Debayle en vez de engancharse con las críticas que recibió en redes sociales, supo sacarle ventaja y el momento lo vio con ojos de negocio, además de tener publicidad gratis, pues creó los Can Covers, unos ‘calcetines’ de lycra para cubrir el refresco y así evitar que los invitados vean la lata.

La originaria de Nicaragua, puso en su tienda virtual su kit de seis fundas con dos medidas diferentes, tres para latas de 355 ml y tres para latas más estilizadas, bajo su slogan: “Pa’ que YA dejen de dar lata (..) Para que no vuelva a salir una lata de su cocina… ¡Sin su calcetín! ¡Salud!"

¿Cuánto cuestan los calcetines para las latas de refresco de Martha Debayle?

El pack can cover que cuenta con un set de seis piezas, cuesta $289 pesos más gastos de envío, pero tendrán que esperar, ya que la página marca sold out en apenas unas horas de su lanzamiento, pues tal parece que muchas no quieren ver las horribles latas o posiblemente sacó pocas piezas.