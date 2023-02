Las botargas del Dr. Simi son una tradición de las farmacias Similares, pues desde siempre se han visto animado sobre las banquetas afuera de cada establecimiento y aunque no es un trabajo fácil, al menos sí es bien remunerado.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.