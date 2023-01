No te limites en este Día Mundial de Abrazo, son gratis y lo mejor es que son buenos para la salud, te contamos cuántos son los abrazos que debes recibir en el día

Sin duda recibir un brazo cuando se está con altos niveles de estrés es la mejor medicina, según varios científicos abrazar a alguien que no la está pasando nada bien ayudará a bajar sus niveles de estrés y además es totalmente gratis.

Una investigación señaló que estuvieron a prueba 200 adultos, mismos que se dividieron en dos grupos, en uno se demostraron afecto con abrazos durante 10 minutos y en el otro no, al final los que recibieron abrazos presentaron mejor presión arterial y frecuencia cardíaca.

Bien dicen que una acción vale más que mil palabras, pues un buen abrazo puede ser bastante reconfortante, pues a través de él expresas lo que no pueden decir las palabras.

No lo decimos nosotros sino la ciencia, así que de hoy en adelante dar abrazos debe ser una misión diaria en tu vida porque puede traer muchos beneficios a tu vida, existen al menos cinco beneficios para dar un gran abrazo

