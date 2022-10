La Reina del Pop está nuevamente en el ojo del huracán y aunque esto es algo a lo que ha estado acostumbrada, esta vez no es por un escándalo suyo. La razón ha hecho a todos preguntarse cuántos años tiene Madonna, quien luce actualmente un look como nunca antes se había visto y por el que hasta sus fans más acérrimos la critican.

No es extraño que cuando un famoso tiene un cambio de imagen provoque una reacción en todo el mundo, tanto entre sus seguidores como entre quienes le critican. Sin embargo el caso de la cantante ha puesto en shock a quienes la siguen en sus redes sociales, quienes incluso se han empezado a preguntar por la edad de la cantante, señalando que una persona de su edad no debería lucir como lo hace ella.

¿Cuántos años tiene Madonna?

La cantante Madonna tiene actualmente 64 años y si bien siempre se ha cuidado en cuanto a su imagen, estos días sacudió las redes sociales al mostrarse con un look que ni siquiera a sus seguidores más fieles les gustó. Nacida un 16 de agosto de 1958 bajo el nombre de Madonna Louise Ciccone, la cantante ha atravesado por muchas facetas en su carrera, en las cuales siempre ha cambiado de imagen para imponer moda. Sin embargo el último cambio de imagen al parecer no ha gustado a nadie y esto se ha vuelto tendencia en internet.

Así luce actualmente Madonna y por esto la critican

Madonna luce actualmente una apariencia en la que aparece casi sin cejas y con el rostro muy estirado y dando una sensación de que casi no puede moverlo, además de haberse pintado el cabello de color rosa que de acuerdo con la prensa, no va acorde con su apariencia. Además, la cantante, actriz y empresaria ha estado utilizando en sus fotos y videos de redes sociales un filtro que de acuerdo con sus críticos no le favorece e incluso hay quienes dicen que ahora parece chico.