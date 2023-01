Al paso de los años, Cuauhtémoc Blanco sigue siendo reconocido como el último gran ídolo que ha tenido el futbol de México tanto para las Águilas del América como para la selección mexicana, y sigue siendo extraño verlo involucrado en una actividad alejada al deporte que lo encumbró: la política.

Cuauhtémoc Blanco jugó por última vez en la Liga MX el 5 de marzo de 2016 de manera oficial en un partido de homenaje que las Águilas del América le organizaron ante los Monarcas Morelia en la cancha del estadio Azteca. Aquella vez fue titular y salió de cambio al minuto 38.

Por otra parte, su última participación como jugador de la selección mexicana fue también en el estadio Azteca en 2014, previo a la celebración de la Copa del Mundo Brasil 2014. Fue en un partido amistoso contra Israel, en el que Cuauhtémoc Blanco comenzó como titular y salió al minuto 39.

La carrera de Cuauhtémoc Blanco en la política comenzó como presidente municipal de Cuernavaca, cargo que llevó de 2015 a 2018; el puesto como gobernador de Morelos lo desempeña desde 2018 y finalizará en 2024, llegado ese momento le gustaría contender por otro cargo público y para ello solicitará la anuencia del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Por ahora, el Temo no quiso precisar qué nuevo cargo le gustaría desempeñar.

Cuauhtémoc Blanco quiere ser director técnico

En caso de que no reciba el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Blanco tiene clara su alternativa: "Yo no soy de esos políticos que quieren otro hueso y otro y otro, si se da, qué bueno, y si no, me regreso, como siempre he dicho a ser entrenador de un equipo de aquí de México, me encantaría dirigir en el extranjero, me encantaría dirigir a la selección mexicana".