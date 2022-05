A lo largo de más de 20 años de trayectoria en el futbol profesional, el ídolo Cuauhtémoc Blanco dejó infinidad de recuerdos de su juego espectacular y decisivo sobre la cancha y también varias divertidas anécdotas que al paso del tiempo recuerdan los periodistas los compañeros que tuvo en sus clubes y en la selección mexicana.

A Cuauhtémoc Blanco, actualmente gobernador de Morelos, sus compañeros de vestidor de los 10 clubes en los que jugó (América, Necaxa, Valladolid, Veracruz, Chicago Fire, Santos, Irapuato, Dorados, Lobos BUAP y Puebla) lo recuerdan por su capacidad como futbolista, pero también por sus bromas y agilidad mental.

Pero así como era admirado y estimado en los vestidores de sus clubes por sus compañeros, Cuauhtémoc Blanco tiene también sus peculiares historias con su familia, como una en la que su madre, la señora Hortensia Bravo Molina, estuvo a punto a ahogarse en una playa de Acapulco, tal como lo relató el mismo ídolo en el programa La Documentada.

"Me llevé a todos los integrantes de mi familia ahí a Acapulco", contó Cuauhtémoc Blanco. "Entonces estamos comiendo ahí en la palapita, y de repente se fue mi mamá al mar con mi tío Rodolfo. De repente le llega una ola a mi mamá y a mi tío y se los lleva. Yo la verdad me hice bien güey, porque sí me había dado cuenta".

En La Documentada, Cuauhtémoc Blanco compartió que lo que pudo ser una tragedia familiar ahora es recordado como una divertida experiencia. "Gracias a Dios un chavo, un salvavidas los ayudó. Entonces sale mi mamá bien encabronada del mar, nos dijo: ‘¡Qué poca madre tienen! Si están viendo que me estoy ahogando. Y yo le dije ‘Mamá… que te cargue la chingada a ti, a que nos cargue la chingada a los dos, mejor que te cargue la chingada a ti, tú ya viviste mucho".