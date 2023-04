Si no puedes ir al cine porque andas de vacaciones, no tienes dinero o tiempo, te traemos la opción más fácil y segura para que no te pierdas los estrenos más recientes del cine, es por eso que te dejamos cuatro películas que están en cartelera y que podrás ver gratis en Cuevana a partir de hoy.

Encontrarás de todo tipo de títulos, dirigidos al público infantil, como para los que son amantes de los trillers de terror y suspenso, así como para los que prefieren una película de comedia y amor, te dejamos el top 5 de películas más vista según las reproducciones que han tenido en dicha plataforma desde su estreno en el sitio.

Películas nuevas que llegaron en abril a Cuevana

El exorcista del papa Súper Mario Bros: La Película John Wick 4 Scream VI

Lo más visto en Cuevana 3 en Semana Santa

Súper Mario Bros: La película John Wick 4 La Pasión de Cristo El gato con botas: El último deseo Ant-Man y la Avispa Quantumanía

¿Qué es Cuevana?

Ahora lleva por nombre cuevana3.ch y es un sitio web que de igual forma ofrece películas y series de televisión en línea de forma gratuita. Puedes acceder al contenido desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como una computadora, un celular o una tableta.

El sitio tiene una interfaz fácil de usar y una amplia variedad de contenido disponible, incluyendo películas y series subtituladas en diferentes idiomas.