Los astros ejercen una gran influencia sobre las personas, de acuerdo con los astrólogos, por lo que es muy común que estos tengan un gran peso sobre los signos de las personas, sus decisiones y sobre todo, sus actitudes. Por ello, es normal que se puedan encontrar signos que sean muy fuertes, o incluso signos que sean considerados como débiles. Pero si hay algo que la gente debe conocer es qué signo es el más cruel de todo el zodiaco.

Y es que si bien todos los signos del zodiaco son capaces de ser crueles en algún momento dado, el signo que conocerás a continuación les gana a todos los demás ya que posee una capacidad natural para hacer daño a los demás, lo que no lo hace necesariamente un signo malo, pero sí uno con el que hay que tener mucho cuidado, sobre todo de no molestarlo o de despertar en él el resentimiento. Ya que si esto ocurre, uno podría sufrir en carne propia de la crueldad de este miembro del zodiaco.

Este es el signo más cruel del zodiaco

De acuerdo con los astrólogos expertos y sus predicciones, el signo más cruel del zodiaco no es otro que Escorpio, y esto se debe a que los nacidos entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre tienen una cercanía muy fuerte con sus sentimientos y emociones, y no tienen miedo a expresarlas sin importar el momento o lugar en el que se encuentren. Además este signo se caracteriza por ser rencoroso y vengativo, por lo que no querrás provocarlo o meterte con él.

¿Por qué Escorpio es el signo más cruel del zodiaco?

Escorpio es el signo más cruel del zodiaco por que también es el más pasional; esto se debe a que es un signo fijo y de agua, y por lo tanto su potencia y su energía emocional son únicas entre todos los signos, por lo que no es que sea cruel sin razón, sino que si alguien se mete con él, o con las personas que quiere, entonces Escorpio usará su capacidad para ejercer el control y para usar el poder que tenga, en contra de quie o quienes le estén haciendo daño.

Por estas razones, es importante conocer las características de Escorpio, para saber qué hacer y qué no hacer para tener una relación sana con alquien de este signo, y no ser víctimas de todo lo que pueden hacer cuando sienten que necesitan vengarse de alguien.

Características positivas de Escorpio

Son sensuales

Apasionados

Valientes

Tienen una gran fuerza de voluntad

Discretos

Son maestros en la cama

Características negativas de Escorpio

Crueles

Vengativos

Emocionales

Celosos

Se encierran en sí mismos

Infieles

Famosos que nacieron bajo el signo Escorpio

Entre las muchas celebridades que nacieron bajo el signo Escorpio y que desde lejos proyectan la sensualidad que carcateriza a este signo están celebridades como la modelo Kendall Jenner, el cantante y rapero Drake, Ryan Reynolds, el actor que interpreta a Deadpool, Emilia Clarke, que se hizo famosa por su papel de Daenerys Targaryen en la serie Game of Thrones; entre los Escorpio famosos también se puede contar a Leonardo DiCaprio, quien alcanzó la inmortalidad gracias a Titanic, y quien hace poco ganó su primer y hasta ahora único Oscar por la cinta El Renacido.