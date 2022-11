Entre los signos del zodiaco hay todo tipo de personalidades: desde las carismáticas que consiguen lo que quieren con base en su encanto hasta los que se enojan a la menor provocación; esto se debe a que los astros tienen una fuerte influencia en las personalidades de los 12 integrantes del zodiaco, de acuerdo con los astrólogos expertos, pero hay uno en especial con el que siempre hay que tener cuidado. Y si quieres saber qué signo es el más peligroso de todo el zodiaco, solo sigue leyendo.

Cabe aclarar que el hecho de que este signo esté catalogado como el más peligroso de todo el zodiaco no implica que todas las personas que nacieron bajo este elemento son de peligro, sino que muchos de los criminales más peligrosos de la historia han nacido bajo este signo. Sin embargo conocer las características de este miembro del zodiaco sirve para entender mejor a las personas que que le rodean a uno e incluso, a uno mismo, por lo que hoy sabrás de qué signo hay que cuidarse.

¿Qué signo es el más peligroso de todo el zodiaco?

El signo que es considerado el más peligroso de todo el zodiaco por los astrólogos es Cáncer ya que la personalidad fuerte y dominante de este es fuerte y dominante, y si las cosas no salen como quiere, suele reaccionar mal debido a su inestabilidad emocional y su humor que cambia constantemente. Además los nacidos entre el 22 de junio y el 22 de julio poseen una naturaleza contradictoria debido a que son un signo cardinal y perteneciente a los signos de agua.

Además su planeta regente es la Luna por lo que los cambios que esta sufre terminan afectando la personalidad de los nacidos bajo este signo, lo que también influye en los cambios de humor que Cáncer puede tener. Además este signo es uno de los más soñadores del zodiaco y poseen una ambición sin límites, por lo que cuando sus planes no resultan, suele pasar un muy mal rato. Pero, ¿por qué se dice que Cáncer es el signo más peligroso de todo el zodiaco?

¿Por qué se dice que Cáncer es el signo más peligroso de todo el zodiaco?

Se dice que Cáncer es el signo más peligroso de todo el zodiaco debido a una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos determinó que la mayoría de los criminales más peligrosos de la historia han nacido bajo este signo. El signo Cáncer ha tenido el infortunio de agrupar entre sus criminales más conocidos a psicópatas y personas mentalmente inestables y sobre todo, a sujetos que cometen crímenes pasionales y asesinatos en serie.

Esto no significa que todos los que nacieron bajo este signo sean criminales en potencia, sino quizá que la personalidad de este signo no le ayuda a tener un completo control de sus emociones y sus reacciones. Además cabe recordar que este estudio del FBI es un muestreo estadístico que resaltó el dato de que los criminales más peligrosos nacieron con este signo, pero no ofrece mayor información sobre si hay una relación entre haber nacido bajo este signo y tener un comportamiento criminal.

¿Qué criminales famosos nacieron bajo el signo Cáncer?

Entre los criminales más famosos que nacieron bajo el signo Cáncer se puede contar a Robert Maudsley, que asesinó a 4 personas y se presume que cometió canibalismo con una de sus víctimas. Charles Ray Hatcher fue otro criminal que nació bajo este signo y cometió 16 homicidios violentos, pero terminó con su propia vida en la cárcel en 1984. Y para terminar este recuento, otro terrible criminal nacido Cáncer fue el asesino Carl Panzram, quien cometió 21 homicidios en los que fue muy violento con sus víctimas.