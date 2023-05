Descubrieron un taller clandestino de Coca-Cola pirata, así que te explicamos cómo identificar un refresco original de uno que no lo es, para que no consumas una bebida que pueda enfermarte.

Este fin de semana la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX) reveló la existencia de un taller clandestino de Coca-Cola pirata que operaba en Iztapalapa y que vendía el producto principalmente en puestos ambulantes de comida en diferentes puntos de la CDMX. Así que si sueles comer de vez en vez unos tacos acompañados de una “coquita” bien fría en la calle, es probable que hayas consumido una Coca Cola "pirata" y aquí te explicamos como hacer que no te vuelva a pasar.

Para la Coca-Cola pirata se utilizaba agua de la llave por lo que no había ninguna medida de higiene, mientras que los recipientes que eran rellenados eran adquiridos en diferentes sitios de reciclaje, mientras que las fichas las obtenían con recolectores de basura, por lo que aparentemente el exterior era original, pero hay detalles que debes considerar.

¿Qué daños a la salud causa tomar una Coca Cola falsa?

Los refrescos en general contienen mucha azúcar y se ha demostrado que un alto consumo de azúcares produce enfermedades como obesidad, trastornos metabólicos y caries; mientras que a su vez, la obesidad se relaciona con diabetes tipo II e hipertensión; si a esto le sumas que la Coca Cola falsa se hace con agua de la llave y sin ninguna medida de higiene, quedas expuesto a desarrollar enfermedades en el estómago a causa de elementos químicos, bacterias, parásitos o huevecillos de parásitos.

¿Cómo saber si una Coca Cola es pirata?

Envase: Antes de consumir cualquier bebida debes verificar que cuente son los sellos plásticos de seguridad en la boquilla o tapa; además de revisar la fecha límite de máxima “frescura”. Si notas que la bebida está mal cerrada o manipulada, no la tomes.

Estampado, imagen y marca: Hay marcas que conocemos muy bien,así que te será fácil notar si algo está mal, si notas diferente la letra, mal pegada la etiqueta o algo extraño en la calidad de impresión, es probable que no sea auténtica.

Sabor y color: Si acabas de destapar un refresco y no tiene gas, es la primera señal de que algo no anda bien, una marca como Coca Cola tiene un sabor fácil de identificar, así que si notas que está desabrida o con diferente consistencia, no sigas bebiendo.