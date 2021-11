Uno de los momentos más bochornosos de las coberturas de la televisión mexicana en un evento deportivo de trascendencia internacional se dio previo al Super Bowl XLII entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Gigantes de Nueva York cuando la presentadora Inés Gómez Mont asistió al día de medios vestida de novia para pedirle matrimonio al quarterback Tom Brady.

A cuatro días de aquel Super Bowl jugado el 3 de febrero de 2008, Inés Gómez Mont asistió a la conferencia y Tom Brady notó su presencia y se refirió a ella: "La mujer con el vestido de novia", le dijo el mariscal de campo para cederle la palabra, entonces ella le lanzó la inesperada propuesta: "Brady, estoy enamorada de ti. ¿Te casarías conmigo?, por favor".

A más de 13 años de distancia, Inés Sainz, periodista de deportes de TV Azteca, que ese atrevimiento de Inés Gómez Mont trajo una indeseable consecuencia para la televisora. Todo por una idea que se le ocurrió al hermano de la hoy prófuga de la justicia y que ella llevó a cabo al no saber de futbol americano.

El castigo de la NFL a TV Azteca

"Ella era invitada por el área de espectáculos al Super Bowl", contó Inés Sainz en entrevista con Adela Micha. "siempre en TV Azteca mandan a alguien que no tiene nada que ver con deportes a ese evento para hacer algo, notas de color si bien nos va cuando no hacen el ridículo".

Inés Gómez Mont tenía nociones de que no podía sacar temas ajenos al partido para no desconcentrar al jugador, pero hizo su número que le dio fama internacional y un disgusto a TV Azteca que recuerda Inés Sainz: "Esa vez la mandó Paty Chapoy y fue cuando hizo lo de vestirse de novia para Tom Brady. El ridículo que hizo le costó a TV Azteca 10 acreditaciones en el Super Bowl, la NFL nos dijo que si íbamos a mandar gente para hacer ridiculeces no necesitábamos tantas acreditaciones, por eso de 15 acreditados nos redujeron a solo cinco".