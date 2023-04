En un momento del espectáculo, las cámaras del Auditorio Nacional apuntaron a la también cantante, quien se le vio feliz y cantando los éxitos de su esposo, pero también, al mismo tiempo, se sobaba su pancita, transmitiéndole toda esa misma buena energía a su primogénito, pero en ningún momento intentó esconder su vientre, el cual aún no luce tan prominente.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.