Anna Delvey o Anna Sorokin, como es su nombre real, se ha convertido en la sensación del momento después de que Netflix contará su historia a través de una serie llamada Construyendo a Anna, una historia que deja en ridículo al estafador de Tinder. Y como seguro quieres saber más acerca de esta estafadora, hemos reunido algunos datos curiosos de Anna Delvey.

Con menos de 30 años, Anna Delvey consiguió estafar a la élite de Nueva York entre los que se encontraban expertos financieros de Wall Street, artistas de renombre y personalidades reconocidas y aunque en la serie que mostraron en Netflix algunas cosas cambiaron para darle más intensidad al drama, muchas son reales y aquí te vamos a contar algunas curiosidades que seguro te impactarán.

Instagram real de Anna Delvey

Uno de los datos curiosos de Anna Delvey que seguro te impactarán es que su Instagram real, aquel con el que la reportera Jessica Pressler logró encontrar a todas sus víctimas y con el que podemos ver la vida de lujos que se dio durante su tiempo de estafa, sigue funcionando.

El Instagram real de Anna Delvey o Anna Sorokin es @theannadelvey y podrás comprobar que no solo sigue activo, sino que también Anna a publicado varias cosas recientemente.

El novio de Anna Delvey

Otro de los hechos que llamó mucho la atención en la serie de Netflix es el del novio de Anna, quien a su manera también terminó quedándose con el dinero de algunos millonarios de la alta sociedad.

Su nombre real, que recientemente salió a la luz, es Hunter Lee Soik un emprendedor que llegó a dar una TED Talk para impulsar a los que soñaban con un negocio propio y reunió fondos para su aplicación startup; pero desapareció repentinamente sin sacar a la luz la famosa app.

Vanity Fair sí estuvo involucrado en la historia

Al igual que en la serie, la revista Vanity Fair sí sufrió los envates de esta famosa estafadora, pues su excolaboradora Rachel Williams fue estafada por Anna, perdiendo 62 mil dólares en el camino.

Tal como en la ficción, Rachel contó su historia en exclusiva para Vanity Fair y ahora, tras la liberación de la serie, volvió a dar una entrevista para la revista contando su opinión de la serie.

"Creo que promover toda esta narrativa y celebrar a una criminal sociópata, narcisista y probada es un error", dijo Williams a Vanity Fair

Una reportera de éxito

A diferencia de la serie Inventando a Anna, la periodista que sacó a la luz la historia de esta estafadora no era una reportera en desgracia, al contrario, Jessica Pressler, exredactora en el New York Magazine, es una reconocida periodista que ha tenido grandes aciertos en su carrera como el reportaje de The Hustlers at Scores, nota que dio pie a la película Estafadoras de Wall Street protagonizada por J. Lo.

Anna Delvey sale de prisión

Aunque Anna fue sentenciada con una condena de 4 a 12 años de prisión, tan solo cumplió dos años de esta condena, más dos años de prisión preventiva, antes de ser liberada en 2021. Pero la suerte no estaba de su lado pues poco después de ser puesta en libertad fue capturada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por permanecer en Estados Unidos sin visa.

Actualmente, presentó una apelación contra su deportación y permanece en la cárcel mientras espera el resultado de esta.