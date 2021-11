Numerosas polémicas ha dejado el entrenador argentino Ricardo La Volpe en su trayectoria de más de 35 años como director técnico, entre ellas la de haber prescindido del talento de Cuauhtémoc Blanco en la selección mexicana y recientemente dijo que con él un jugador del estilo de Juan Román Riquelme no habría jugado.

En el programa de ESPN F90 con la conducción de Sebastián Vignolo y la participación de Oscar Ruggeri, Ricardo La Volpe habló de por qué un jugador como el colombiano Edwin Cardona no tendría cabida en su estilo de juego. "No me convence ese estilo de jugador, menos mal que nunca lo tuve", dijo La Volpe y apuntó que en México "algunos lo ponían suelto y otros de un enganche mentiroso. Conmigo es difícil que juegue porque considero que en este futbol nuevo no van esa clase de jugadores”.

Ricardo La Volpe se ha caracterizado por no gustar de enganches ni jugadores de futbol pausado como Juan Román Riquelme. En caso de haberlo tenido en el plantel de Boca Juniors que dirigió en 2006, La Volpe lanzó que “Riquelme conmigo tampoco jugaba. En el ámbito nacional era un fenómeno, ganó todo, pero yo busco el ideal, y Riquelme no lo es”.

Ricardo La Volpe y Cuauhtémoc Blanco

Aunque reconoció la calidad de Juan Román Riquelme, Ricardo La Volpe dijo que “en los sistemas modernos esos jugadores que no corren hoy no la tocan” y por eso no jugaría con el Gigio. Al enterarse de esas declaraciones, David Faitelson, periodista de ESPN, se lanzó contra el entrenador argentino.

David Faitelson recordó que previo a la Copa del Mundo Alemania 2006, Ricardo La Volpe descartó a Cuauhtémoc Blanco de la convocatoria de la selección mexicana. "Cosas de los entrenadores que creen que están por encima del juego y de su calidad".