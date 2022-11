David Faitelson es uno de los periodistas deportivos más duros de la televisión mexicana, siempre teniendo como objetivo polemizar y mostrar su fuerte temperamento en las mesas de análisis de ESPN.

Su forma de ser le ha hecho ganarse cualquier cantidad de detractores. Las opiniones que da son fuertemente cuestionadas en las redes sociales, y en las otras televisoras ha creado una importante rivalidad con algunos colegas.

Se sabe que no lleva la mejor relación con Enrique Bermúdez, emblemático narrador de Televisa con el que ha tenido desencuentros e incluso una vez pudieron llegar a los golpes. Esta ocasión, aseguró que es un gran comentarista, pero que las otras facetas se le complican mucho.

"El Perro es bueno haciendo uf, uf y recontra uf y metiéndole sabor a sus transmisiones. Por lo demás, con todo respeto: No sirve para ni madres. Es muy bueno, narrador histórico, pero no le pidas periodismo, porque no es periodista. Y no le pidas opinión, porque no sabe dar opinión", dijo ante la sorpresa de Franco Escamilla.

Vivirá su último Mundial

Qatar 2022 significará la última Copa del Mundo del legendario Perro Bermúdez, de acuerdo a lo que TUDN ha anunciado en sus distintos espacios. ¿Extrañarás a esta legendaria voz de la comunicación?