El periodista de ESPN subrayó que no "no cobro un solo centavo en Televisa".

David Faitelson, reconocido periodista de ESPN, está en el ojo del huracán por su inminente participación en el programa Tecer Grado Deportivo que será transmitido por Televisa, empresa contra la que ha tenido una permanente actitud crítica al acusarla de manipular al futbol mexicano.

En redes sociales, David Faitelson ha sido cuestionado por cometer traición a la empresa donde labora actualmente, y ante esas críticas decidió responder con un enérgico video en redes sociales: "¿Traición? Me guastaría hablar realmente de la palabra traición porque ahora la escucho muy seguido cuando estoy a punto de empezar esta experiencia con un programa que me han invitado en Grupo Televisa. Primero tienen que entender una cosa: yo no trabajo para Televisa, no cobro un solo centavo en Televisa. ¡Nada! Mi contrato es con ESPN. Tengo un contrato con Walt Disney Company en Estados Unidos y ellos son los que controlan mis ingresos. No puedo ganar dinero de ninguna otra parte, que les quede bien, pero bien clarito".

En la defensa de su honor, David Faitelson aclaró cómo se dio el convenio entre ambas televisoras. "Número 2: A mí ESPN me está prestando como si fuera un jugador de futbol por cuatro programas únicamente, ESPN acordó con Televisa para que yo pudiera hacer este programa. Así que no vengan con otro tipo de historias, que yo fui a buscar a Televisa, que esto, que lo otro. Ellos me buscaron a mí y los les dije: 'señores, con quien tienen que hablar es con ESPN, no conmigo".

David Faitelson hizo un repaso a su carrera y mencionó a los mentores que ha tenido en ella quienes pueden dar fe de su calidad moral: "Y luego se habla de traición. Yo he sido un hombre que ha trabajado incansablemente durante muchísimos años, y si una palabra no se me acomoda es la traición. Empecé en periódicos hace muchísimo tiempo y recibí la ayuda de un hombre como Jorge el Che Ventura, que en paz descanse, y luego tuve la cercanía con Francisco Javier González en periódicos y prensa escrita donde trabajé también de sol a sol, prácticamente, y luego tuve la oportunidad de ir a Televisión Azteca o Imevisión y también aprender junto a un hombre como José Ramón Fernández a quien le debo muchísimo en mi trabajo, pero yo no traiciono a nadie, que les quede bien claro".

¿Qué es traición?, cuestiona David Faitelson

Para rematar, David Faitelson cuestionó a sus críticos: "¿Qué es traición? ¿Traicionar a un compañero de trabajo? ¿Traicionar a la mujer? ¿Traicionar a la amante? ¿Traicionar a la familia? ¿Traicionar a los hijos? ¿Traicionar a un amigo al que le diste techo, le diste de comer y lo sacaste de la cárcel cuando una noche se pasó de copas y estuvo a punto de provocar una tragedia? Yo les pregunto ¿qué es traición para ustedes? Lo que yo estoy haciendo no es de ninguna manera traición, yo no conozco la traición, aquellos que me conocen bien saben que tengo un corazón noble y que tengo una mente capaz de ver a cualquier persona a los ojos sin ningún temor porque no le debo nada a nadie. Así que cuando hablen de traición piénsenlo mejor".