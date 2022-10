La fidelidad en la pareja lo es todo, pero no todos los signos tienen esta cualidad tan desarrollada, por lo que hay que conocer al signo del zodiaco más fiel.

Cuando la gente nace, los astros pueden marcar su vida y destinos para definir sus características como personas según los astrólogos más expertos. Por ello puede haber personas que sean más valientes que otras, o incluso puede haber signos que sea muy manipuladores. Y es por esta razón por la que vale la pena saber cuál es el signo del zodiaco más fiel, para conocer por qué son así.

Lo realmente interesante de este signo no es solo que sea fiel, sino que también es uno de los más recomendables para tener una relación de pareja debido a su convicción y creencia de que una pareja es para toda la vida, lo que lo vuelve una gran opción para iniciar un proyecto de vida, bajo la protección de los astros.

Este es el signo del zodiaco más fiel

De acuerdo con los astrólogos expertos, Virgo es el signo más fiel del zodiaco ya que es un signo de tierra, por lo que le gustan las cosas concretas y claras, detesta las mentiras, y sobre todo tiene una idea muy pura del amor, por lo que los instintos siempre quedan en segundo lugar, muy por debajo de sus valores como persona. Por esta misma razón Virgo suele ser muy duro y radical al momento de juzgar una infidelidad, por lo que no es extraño que no solo no la perdone, sino que decida terminar la relación de forma inmediata.

Como es el signo perfeccionista del zodiaco, para él no existe la tolerancia a las infidelidades ya que esto lo considera como algo muy bajo, debido a que Virgo cuando está en una relación se entrega sin medida y al saber que la otra persona no piensa igual, esto podría ser razón suficiente para terminar un compromiso y no dar segundas oportunidades.

Virgo es el signo más fiel del zodiaco y así lo demuestran

Para este signo, una vez que se ha abierto con alguien y ha entregado su corazón, no existe nadie más y lo demuestran siempre estando limpios y arreglados para su pareja sin importar el tiempo que lleven conociéndose o incluso si ya viven juntos. Si bien al inicio de una relación pueden parecer fríos y distantes, este signo al entregarse puede sacar su lado más pasional en la intimidad siempre que haya respeto, cariño, confianza y amor.