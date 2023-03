“Para mí México es una plaza de muchas oportunidades , me ha brindado apoyo y la oportunidad de brindarle al mundo mi música”, señaló.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.