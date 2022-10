Los sueños se cumplen, pese a que el final de la meta te lleve a experimentar otro desenlace, aunque el resultado sigue siendo el mismo o hasta más satisfactorio, así fue el caso de Eduardo de la Torre quien toda su vida jugó futbol y aunque acarició el poder debutar como profesional con los Diablos Rojos del Toluca, el lado oscuro del balompié mexicano debido a los manejos que existen en él, lo alcanzó, y lo llevó a retirarse por la puerta de atrás, truncando los sueños de un atleta con sed de poner su nombre en lo más alto del deporte mexicano, pero no por mucho tiempo, ya que llegó la pandemia por la covid-19 y su vida dio un giro de 180 grados, llevándolo a resurgir como deportista, pero ahora dentro del mundo del Triatlón.

Eduardo de la Torre trasladó su sueño de disputar un Mundial de Futbol a participar en un Mundial de Triatlón, una sensación que lo llena aún más, pues motivado por un podcast y su coach Javi Gallardo, a sus 27 años disputará el próximo sábado el Mundial de St George en Utah, con un Ironman 70.3, una hazaña que muchos atletas buscan obtener a lo largo de toda su vida y que a Lalo solo le bastaron 10 meses en el deporte para conseguirlo, porque “Si lo crees lo creas” su frase que ha sido su máxima inspiración.

“Soy un Triatleta de pandemia, estaba desesperado, me subí a la banda a correr, pero estaba tan desesperado que me salí a correr a Reforma a las 5 de la mañana, después con un grupo de amigos; y un día uno de mis cuates me dice “¿porque no compramos una bicicleta?” Yo no me subo a la bicicleta desde el 2000 y más cuando juegas futbol, te prohíben subirte a la bici o hacer deportes extremos, más porque tienes un contrato. Cuando voy a ver una bici yo pensé que una bici costaba 2 mil pesos, pero cuando veo los precios me fui de espaldas, yo no entendía por qué y solo les dije, dame la más barata porque no sé si esto me vaya a gustar”

“Empezamos a rodar en CU, Insurgentes, Revolución, pero un día dije un coche me va a aventar o me la van a robar y no me sentía seguro rodando en la calle, pero ya tenía metido en la cabeza hacer un Iroman 70.3 que consta en nadar 1.900 metros, correr 21k y rodar 90km. Me dije, quiero hacer uno, le dije a mi cuate y dijo ¡sí vamos hacerlo! Antes me quería empapar un poco de Triatlón, Nunca había nadado para competir, había nado para no ahogarme para chapotear y escuche un podcast del triatlón de un coach que es Javi Gallardo y dije, tengo que estar ahí, veía su Instagram y le mandé un menaje y me dijo vente a entrenar desde ahorita y súper padre, un mundo totalmente nuevo, me gustó tanto que al siguiente día llegue y le dije Javi aquí está mi inscripción del Iroman 70.3 y solo me dijo ‘estás loco’, primero tenías que aventarte un triatlón; esto fue en febrero y yo competía en septiembre y solo dijo pues vamos a darle”, señaló Lalo de la Torre.

El camino no fue fácil y aunque para muchos podría sonar como “suerte de principiante” en el triatlón al ser un deporte individual uno mismo se convierte en el mayor rival, sobre todo si solo has tenido 10 meses de haberte iniciado en el deporte, pero para Eduardo todo era posible y lo peor era no intentarlo así que continúo en el camino del Iroman 70.3.

“Antes del 70.3 se atravesó el Triatlón de Huatulco, y también fue una aventura ya que desconocía lo que era, pero ahí voy, es más, estaba más nervioso que cuando iba a jugar futbol. Llegué a la meta y feliz porque había acabado mi primer triatlón yo ni quería ver mi tiempo y ahí estaba mi amigo quien me dijo que quedé en tercer lugar y no lo podía creer”, agregó De la Torre, quien pocos meses y con solo un triatlón sabía que tenía madera para el deporte.

Posteriormente llegó el segundo triatlón este fue en Acapulco y ahí concluyó en quinto lugar, pero en Cozumel donde se dan cita los mejores terminó cerrando el top 10.

“El cruzar la meta fue una sensación increíble por todo lo que me preparé, me puse a llorar, me fui con mi coach y lo abracé y lo único que le dije fue “quiero ir al mundial”, desde Huatulco me di cuenta que tenía madera y sabía que con disciplina podría lograrlo, todo saben que mi frase es “Si lo crees lo creas”. Yo creo que un deportista nace pero también se hace, yo te puedo decir que no soy una persona nata, pero tengo mucha humildad y mucho esfuerzo, desde muy chico me ha gustado el deporte, siempre fue el futbol y lo que me enseñó el futbol ahora lo agradezco, disciplina, compañerismo, honestidad y respeto, todo ese tipo de valores me han enfocado más al triatlón de una u otra parte no fui futbolista pero ahora puedo compaginar esas cosas, sé que soy muy aguerrido con mucho espíritu de ganar y que los sueños se pueden cumplir”

Este sábado su familia lo acompañará y lo apoyará, pues para Eduardo es la base de todos sus éxitos y aunque en su mente está el hacer un buen papel, también quiere disfrutar el momento dentro del mundial, promesa que le hizo a su papá en algún momento de su vida cuando el futbol era el canal principal para llegar a una justa global.

“El apoyo de la familia es lo mejor que te puede pasar en una porra, la familia es lo más importante para mí porque han estado más cuando fui futbolista, ahorita en el triatlón son los únicos que han estado. Cuándo te llega la fama en el futbol te llegan muchos amigos, pero cuando te dan una patada y te echan por la puerta de atrás los únicos que han estado es mi familia y se los agradeceré toda la vida”

“No me veo recibiendo un título, mi título es ir a un mundial y la anécdota es esa, porque era de futbolista, era una promesa que le hice a mi papá, no voy de futbolista, pero voy como triatleta y te juro que me voy a morir en la raya porque quiero hacer un mejor papel”, agregó.

El primer Iroman 70. 3 de Eduardo por el cual se preparó 10 meses, fue el año pasado en Monterrey con un increíble tiempo de 4 horas 38 minutos, suficiente para quedar entre los cinco mejores de su categoría y con ello clasificar al mundial de St George. Este miércoles viajará para alistar todos los detalles y entrar a escena el sábado.