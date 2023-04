La noche de este domingo 9 de abril se reveló la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, en una casa en Jardínes del Pedregal en la Ciudad de México.

La noticia fue revelado por el periodista Gustavo Adolfo Infante a través de un video de Youtube; hasta el momento Maribel Guardia no ha publicado nada en redes sociales.

¿Quién fue Julián Figueroa?

Julián Figueroa tenía 28 años, era hijo de la actriz Maribel Guardia y el fallecido cantante Joan Sebastián, al igual que su padre tenía un talento musical, interpretó a lo largo de su carrera famosos temas como “Yo sería”, "No Me Importa", "Te Esperaré" y "Si Me Quieres", además de colaborar con otros artistas. También debutó en televisión en series como "Como dice el dicho" y en la telenovela "Mi camino es amarte".

¿De qué murió Julián Figueroa?



Hasta el momento es poco lo que se ha revelado sobre su fallecimiento y las posibles causas, pero se sabe que fue hallado sin vida en una casa en Jardínes del Pedregal y que autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han acudido al domicilio a realizar las investigaciones. Los primeros reportes indican que sufrió un infarto y descartaron que se haya tratado de un crimen, pero aún se espera un reporte oficial.