El martes por la noche se realizó la entrega número 64 de los Premios Ariel por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) en el antiguo Colegio de San Ildefonso en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La película más premiada de la noche fue "Noche de fuego", dirigida por Tatiana Huezo.

La cinta, que ha recibido el reconocimiento de los grandes festivales de cine a nivel internacional, fue premiada con distintas estatuillas en los Ariel 2022. Fue distinguida en las siguientes categorías: Mejor película, Mejor sonido, Mejor fotografía, Mejores efectos especiales, Mejor coactuación femenina (para Mayra Batalla) y Mejor guión adaptado (realizado por la directora Tatiana Huezo).

"Noche de fuego" cuenta la historia de tres niñas y sus madres en un pueblo mexicano azotado por el narcotráfico y sus implicaciones machistas. La misma es una producción original de Netflix, motivo por el cual actualmente se encuentra disponible en la plataforma de streaming.

+Prayers for the Stolen (Noche De Fuego) | Official Trailer | Netflix

+"Una película de policías" fue otra de las grandes ganadoras de la noche

"Una película de policías", que es dirigida por Alonso Ruizpalacios y también se puede ver en Netflix, fue otra de las grandes ganadoras de la noche en los Ariel 2022. Se llevó las estatuillas de Mejor dirección (Alonso Ruizpalacios), Mejor actor (Raúl Briones), Mejor actriz (Mónica del Carmen), Mejor guión original, Mejor largometraje documental y Mejor edición.