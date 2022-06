El uruguayo es nuevo refuerzo del equipo dirigido por Jürgen Klopp. Pero llegar a Anfield no ha sido tan fácil.

El delantero charrúa nació en 1999 en la ciudad de Artigas, Uruguay, en el seno de una familia humilde conformada por su papá, su mamá y su hermano Junior. Su padre era trabajador de la construcción y su madre, ama de casa. Durante una época de su infancia y adolescencia, Darwin padeció junto a su hermano muchas carencias, principalmente la comida.

A veces su papá no tenía trabajo, o apenas le alcanzaba el salario para lo necesario de los gastos en casa. Su mamá hacía rendir el alimento para que Junior y Darwin no se quedaran sin comer, aunque eso implicaba que ella no comiera con tal que sus hijos sí lo hicieran.

Para poder generar más ingresos, la madre de Darwin se puso a recolectar botellas de plástico en calles de la ciudad para venderlas y así tener dinero para que a sus hijos nunca les faltara comida y lo indispensable para que vivieran lo más digno posible.

La mamá de Darwin también apartó monedas para comprarle a sus hijos los botines que necesitaban para probarse en Peñarol, equipo en el que ambos soñaban jugar. Primero lo hizo Junior, quien logró quedarse en Montevideo.

En 2013 llegó el momento de la prueba para Darwin. Tenía 14 años. Pero no se quedó. Fue un golpe anímico muy fuerte para él. En primera porque debió volver a su natal Artigas con la depresión de creer que el futbol no era para él. En segunda porque iba a reencontrarse con una realidad que le dolía: la pobreza en casa.

Su madre lo motivó. Lo animó a que no se diera por vencido y volviera a probarse en Peñarol. Darwin le hizo caso. Al año siguiente volvió a recibir una oportunidad con el club de sus amores y no la desaprovechó. Logró entrar a las inferiores.

Pero la alegría duró poco. Rápidamente debió enfrentar otra noticia que le pegó en el corazón: su hermano Junior, quien ya era jugador de tercera división, renunció a su carrera de futbolista para volver a Artigas y sacar adelante a sus papás, quienes atravesaban una severa crisis económica. Junior le pidió a Darwin que continuara luchando por su sueño porque tenía futuro, que no se preocupara por nada. Junior se puso a trabajar para sostener a sus padres.

En 2016, la mala suerte volvió a interponerse en el camino de Darwin. Se rompió los ligamentos cruzados, por lo que debió estar inactivo un año y medio. Durante ese tiempo estuvo cerca de su familia, no quería estar lejos de ellos. Nuevamente su mamá fue su motor. Ella no dejó de motivarlo en su recuperación.

Cuando volvió a las canchas, el charrúa fue convocado por Leo Ramos al primer equipo de Peñarol. Fue una sorpresa para todos, pero el entrenador le había visto condiciones para merecerse un lugar. Debutó en noviembre de 2017 con 18 años de edad en primera división contra River Plate, sin embargo terminó lesionado el partido y tuvo que someterse a una cirugía de la rótula.

Por un momento, Darwin pensó que su carrera iba a terminar ahí. Fue entonces que se acordó de Junior y su madre, de los sacrificios que hicieron por él. Se prometió que a ellos jamás les iba a fallar y que nunca iba a faltarles comida en su mesa. Así que se recuperó para mostrar su verdadero nivel.

Ese nivel lo llevó al futbol europeo con 20 años en 2019 para jugar una temporada con Almería antes de llegar al Benfica. Hoy, con 23 años, Darwin Núñez se ha convertido en el fichaje más caro del Liverpool.