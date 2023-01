Hay un momento específico para el que ningún atleta está preparado al cien por ciento y ese es el retiro. Historias de horror se recuerdan de figuras que no supieron decir adiós en el momento adecuado y tiraron por la borda las hazañas que tanto trabajo les costó forjar.

Y aunque este momento parece multiplicarse por mil en la vida de Ricardo Vargas, pues en plena cumbre deportiva, decidió finalizar su carrera y truncar con ello su sueño de llegar a París 2024, la fortaleza mental del nadador está más que demostrada y ahora lo vuelve a hacer.

“Las cosas cambiaron, cambiaron para bien, porque fui a platicar con el profesor Nelson Vargas, le fui a pedir su opinión, quería conocer lo que él sabía. Yo estoy seguro que él ha visto a muchos nadadores en mis zapatos, queriendo decidir qué es lo mejor para nuestro futuro”, explicó en charla con Bolavip.

Nelson Vargas fue claro y le explicó que podía seguir con su carrera en la natación, combinándola con una labor de escritorio en sus acuáticas, pero Ricardo dio un paso al frente y “le dije: no, profesor; no podría hacer eso porque no me perdonaría fallarte a ti en el trabajo si hago algo mal por estar distraído con la natación”.

Con esta respuesta como bandera, Ricardo Vargas, decidió poner fin a su carrera y enfrentarse al llamado mundo real, y ahora se desempeñará como Gerente de la Acuática Nelson Vargas en la Plaza Central.

“Es extremadamente difícil, pero al mismo tiempo satisfactorio, porque sé que hay un futuro para el Ricardo Vargas que no es nadador, porque sé que el Ricardo Vargas que no es deportista está iniciando algo muy grande y que puede llegar a alcanzar a todos los corazones de los ganadores jóvenes que están viniendo detrás de mi”.

Y aunque pareciera destinado a abrazar totalmente esta nueva ‘vida godín’, de nueva cuenta Nelson Vargas apareció para aconsejarlo, “acá el señor profesor ya me dijo: ¡Párate de tu asiento, vete a dar las vueltas a la alberca, quiero que estés activo! Entonces tengo muchas cosas qué hacer; la diferencia de vida si se nota, entonces el cansancio es diferente”.

Así, pasan sus primeros días en una nueva vida, asimilando los procesos y analizando qué más le depara el destino, pues aunque no estará compitiendo en París 2024, su mente ya busca otras opciones de no alejarse de las piscinas, además de la vida gerencial con Nelson Vargas, “definitivamente hay miles de posibilidades, ninguna está descartada porque estoy descubriéndome como esa persona, ese nadador que ya no es”.