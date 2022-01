Con toda claridad, Rubén López reconoce abiertamente que el frío es su kriptonita. Los climas gélidos no son lo suyo, no le gustan. Son su dolor de cabeza, pero no por eso les rehuye. De hecho, todo lo contrario. Abraza el hielo y las bajas temperaturas para enfrentarse con esa adversidad y cumplir con los actos solidarios que se propone.

Por ejemplo, recorrer el Polo Norte no es cualquier cosa para él. Sin embargo, lo hizo. “Estas cosas imposibles son las que llaman la atención de la gente y esa atención de la gente es la que hace finalmente posible que hagamos esos retos con el fin de conseguir los recursos para las asociaciones necesitadas”, comenta.

Corre, pedalea, nada, rema y escala a nivel de alto rendimiento. Con entrenamiento constante, disciplina inquebrantable y la firme conciencia de que vivir es una motivación, Rubén ayuda a distintas causas en diferentes regiones del mundo con retos deportivos extremos. Impulsar la recolección de fondos para combatir la hambruna, abastecer de medicamentos a niños con cáncer o la construcción de viviendas, son algunas de las iniciativas que le resultan importantes de apoyar.

“Me gusta ponerme a prueba, salir de mi zona de confort, pero sin perder la perspectiva de que soy una persona sin poderes. Solamente tengo el enfoque de querer hacer las cosas”, comparte. Entre esas pruebas que ha tenido, recorrió el desierto de Atacama, ascendió el Kilimanjaro tres veces en cinco días y nadó en el Triángulo de las Bermudas.

Para mucha gente el Triángulo de las Bermudas es un mito, o un invento del cine y la literatura sobre una zona marítima donde desaparecen barcos, existe un reino perdido, habitan especies prehistóricas y es una puerta para viajar en el tiempo. La realidad indica algo distinto.

“Es el único reto que me prometí no volver a hacer. El Triángulo de las Bermudas existe, da miedo. Es una zona peligrosa, parece que no nadas pese a que sí lo estás haciendo. Es una zona con mucha energía, un lugar que te conecta con tu lado más íntimo. Fue un reto extremadamente loco”, matiza.

Otro de sus mensajes principales en sus participaciones es la adopción canina y el no maltrato a los animales. Si sus esfuerzos contribuyen a concientizar a la población y haya más perros adoptados, Rubén seguirá haciéndolo porque algo tiene muy definido: ayudar nobles causas le da mayor sentido a su vida.

Algunos de sus récords

Tres ascensiones al Kilimanjaro en cinco días, rutas Polo Norte 250 kms non stop en siete días, 355 km en Amazonas remando cinco días, corriendo 280 km en el desierto de Atacama, buceo junto a tiburón ballena en Filipinas, 1689 kms en rodillo NonStop en 48 horas.