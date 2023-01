La canción 'Never Let Me Down Again' de Depeche Mode podría incluir spoilers de la serie 'The Last of Us' en HBO.

Depeche Mode en 'The Last of Us': Letra en español de 'Never Let Me Down Again', significado e importancia en la serie

Una de las series más esperadas, principalmente por los gamers, ha llegado a la pantalla chica, se trata de la adaptación del videojuego de PlayStation, 'The Last of Us' en HBO México, donde suena la canción 'Never Let Me Down Again' de Depeche Mode y que muchos aseguran que podría incluir spoilers de la serie, es decir que está adelantando cosas que van a pasar.

'The Last of Us' llegó a la pantalla protagonizada por Pedro Pascal en el papel de Joel y Bella Ramsey (la joven actriz conocida por muchos como Lady Osita de 'Game of Thrones') como Ellie. Además de las actuaciones notables, la música ha logrado captar la atención de los espectadores, ya que además de sonar en momentos importantes de la trama, la letra de cada canción podría guardar un significado especial para la historia.

¿'Never Let Me Down Again' de Depeche Mode dice lo que va a pasar en la serie 'The Last of Us'?

'Never Let Me Down Again' de Depeche Mode suena al final del primer episodio de 'The Last of Us' y ya existe una teoría sobre las pistas del futuro de la serie escondidas en la letra y que además podrían ser malas noticias.

En el capítulo uno vimos a Ellie encontrando una radio y un catálogo de Billboard con los éxitos musicales de varias décadas, donde descubre un código de números que indican que sonaba alguna canción de los años 60, las cosas transcurrirían sin novedad; si se escucha algún tema de los 70, las cosas se pondrían interesantes, pero si se escucha algo de los 80, significaba que había problemas.

Al final vemos a Ellie, Joel y Tess escapando de la zona de cuarentena de Boston, pero Ellie trae una mordida de una de las personas infectadas; es cuando en el departamento de Joel se comienza a escuchar 'Never Let Me Down Again' de Depeche Mode que fue lanzada en 1987, lo que significa que sus aliados y ellos mismo están en problemas. Pero muchos apuestan a que esta canción fue elegida no solo por el año de estreno sino por su letra, ya que podría referirse a la difícil relación que tendrán Ellie y Joel en los siguientes capítulos, conforme descubran sus secretos.

Letra canción 'Never Let Me Down Again' de Depeche Mode en español