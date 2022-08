Su pasión es el deporte de contacto. Sintiéndose atraída por las artes marciales mixtas, Karina Rodríguez decidió incursionar como peleadora de MMA. Le gusta esa adrenalina. Pero su elección ha sido criticada y cuestionada por quienes consideran que propinar golpes y patadas en un octágono es exclusivo de los hombres. Tiene plena conciencia de que entre los principales detractores pueden encontrarse miembros de la familia.

“A veces encuentras en la propia familia a quien no comprende, o no quiere comprender, que como mujer quieras practicar una disciplina que creen que es de exclusividad masculina. Aunque parezca que respetan tu elección, la desaprueban. Eso se nota en el trato", comentó durante su participación en la mesa de debate ‘Equidad, igualdad e inclusión en el deporte’ durante Deportium 2022.

En otro contraste, Leonardo Juárez es un taekwondoin que debe lidiar contra la discriminación y el escarnio por parte de otros taekwondoines debido a que practica poomsae, una rama del taekwondo que consiste en ejecutar una combinación de defensas y ataques frente a contrincantes imaginarios. Simplemente por eso ha sido denostado como “maricón”.

“Cuando piensas que estás en un lugar donde todos se van a tratar bien e igual porque practican la misma disciplina que es taekwondo, descubres que no. A mí me han tratado mal y me han dicho de todo solamente porque mi línea carece de contacto, pero eso no quiere decir que no sea arte marcial. Gay es lo más decente que me han dicho. Si no empezamos por ser más empáticos en nuestros propios núcleos y entorno, no avanzaremos hacia afuera”, compartió sobre su experiencia.

Después de haberle conocido como Mónica del Real y verle competir en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, hoy es Ricardo del Real, un comunicador que intenta abrirse camino en el periodismo deportivo. Sin embargo, su nueva identidad no ha sido aceptada por quienes se oponen a reconocer su transexualidad.

“Vivimos en una sociedad intolerante, machista y arraigada a formas de pensar que condenan aquello que, para muchos, se sale de lo establecido. En mi caso, como persona trans, la gente incluso te mira como si fueras delincuente cuando no has hecho nada malo. Ser quien uno es y quiere ser es adverso en un país que sigue viendo la transexualidad como algo terrible. Por eso considero que los medios de comunicación juegan un papel fundamental al visibilizar lo que somos y los obstáculos que enfrentamos para poder ser libres”, se sinceró con los asistentes.

Liliana Suárez, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, coincidió con Ricardo del Real respecto al rol de la prensa para hacer visibles a los atletas con discapacidad y sus historias de éxito, así como denunciar las irregularidades de las que son víctimas. Dejó muy claro que para eso no se debe ver a los paratletas con lástima o compasión, sino como personas que eligieron el deporte para sobresalir en sus respectivas vidas: “Son seres humanos que piensan y sienten, quieren un mismo trato que se le da a cualquier otro individuo. Los medios de comunicación son y pueden ser un gran aliado de estos atletas que ya mucho hacen con un entorno que no les ofrece instalaciones aptas para entrenar, calles con banquetas destrozadas o sin señalamientos braile, malos tratos”.

Como moderador del debate, Iván Pérez, creador de El Míster, planteó una pregunta extendida al público asistente y que aplica cuestionar en la vida diaria: ¿De qué manera podemos entender que atletas ciegos, gays o de piel morena no son nuestros enemigos sino seres humanos? A partir de ese cuestionamiento, hallar respuestas que a la postre generen soluciones.