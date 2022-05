No te quedes fuera de la tendencia, descubre cómo descargar los Stickers de Stranger Things en WhatsApp.

La nueva temporada de las aventuras de Eleven y sus amigos ha llegado a Netflix y para celebrarlo se han lanzado un grupo de estampas para tus mensajes que seguro vas a querer tener. Conoce cómo descargar los Stickers de Stranger Things en WhatsApp.

El final de una de las series más populares de Netflix está por llegar, la plataforma de streaming acaba de liberar los primeros 7 episodios de la temporada final de Stranger Things y ya se ha confirmado que el 1 de julio se estrenarán los 2 últimos episodios de la serie, en donde podremos conocer por fin el desenlace de esta misteriosa historia.

Pero no creas que será un final corto, porque el penúltimo episodio durará poco más de una hora y media mientras el último llegará a las dos horas. Y es que los productores de la serie compartieron que, con una historia tan compleja y con tantos personajes, necesitarían un buen tiempo en pantalla para cerrar todos los cabos sueltos, así que han creado un final de temporada fuera de lo común.

Con tan importante final a la vuelta de la esquina, Netflix no podía dejar pasar la oportunidad de jugar una vez más con los personajes de esta querida historia y por eso ha creado el paquete de Stickers de Stranger Things para WhatsApp que todos deseaban. La mejor parte es que descargarlo es muy sencillo.

¿Cómo descargar los Stickers de Stranger Things en WhatsApp?

Stickers de Will Byers, Mike Wheeler, Lucas Sinclair, y hasta del Demogorgon han comenzado a inundar los chats y si no quieres quedarte fuera de la tendencia tendrás que descargar los Stickers de Stranger Things en WhatsApp lo antes posible. Pero no te preocupes, aquí te contamos cómo hacerlo.

Lo primero que tienes que hacer es actualizar tu aplicación por la última versión disponible en tu tienda de apps. Posteriormente, realiza lo siguiente:

Abre la app en cualquier chat.

Presiona sobre el ícono de la carita feliz que se ubica en el extremo inferior izquierdo.

Dirígete a la sección de “Stickers”, la cual verás a la derecha de “GIF”.

Da clic en el ícono de búsqueda y selecciona la cruz encerrada dentro de un círculo.

Esto te mostrará todos los stickers gratuitos de WhatsApp.

Dale clic al paquete de stickers “Stranger Things” y pulsa “Descargar”.

Así de simple podrás descargar los nuevos Stickers de Stranger Things en WhatsApp y podrás utilizarlos en todos tus chats.