Que no se te pase el día, seguramente tienes a alguien cerca, unas lindas palabras o una imagen, podría sacarle una sonrisa a una enfermera o enfermero

Este viernes 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermera o Enfermero , seguramente tienes algún familiar o conocido cerca, así que no dejes pasar esta celebración y felicítalos por el honorable trabajo que realizan día a día.

