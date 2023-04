Según Greenpeace, Pachamama: Madre Tierra, deriva del quechua Pacha : mundo o tierra, Mama: madre . No es únicamente el planeta, abarca mucho más, la naturaleza que está en contacto con las personas permanentemente. La Pachamama protege al ser humano y le permite vivir con sus aportes de agua, alimentos, etc.

Se quiere conseguir que el 2023 sea el mejor Día de la Tierra de todos los tiempos. Y para ello, el lema implica no solo a los gobiernos y a las empresas sino también a todos los ciudadanos para que se esfuercen en conseguir un planeta verde y sostenible que ofrezca una oportunidad a las nuevas generaciones para vivir en un planeta saludable.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.