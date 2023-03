Este 8 de marzo, las mujeres no esperan una felicitación, sino respeto y reconocimiento a su lucha, puedes demostrarlo con estas frases.

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, esta fecha tiene el objetivo de reconocer a las mujeres que lucharon y las que siguen luchando por la igualdad y una vida libre de violencia. Así que en vez de mandar mensajes de felicitación, este Día Internacional de la Mujer puedes compartir frases inspiradoras e imágenes de empoderamiento.

Este 8 de marzo, las mujeres no esperan una felicitación, sino respeto y reconocimiento a su lucha.

Frases de inspiración y empoderamiento para el Día Internacional de la Mujer

1. “Sé una reina cuando pienses, sé una reina cuando lo decidas, ¡nadie tiene el poder de derrotar el tremendo poder dentro de una mujer! ¡Tú fuerza puede cruzar cualquier obstáculo en tu vida!”. Anónimo.

2. “Tienes todo el poder y la magia dentro de ti para lograr lo que quieres” . Anónimo.

3. “Una buena chica conoce sus límites, una mujer inteligente sabe que no tiene ninguno”. Anónimo.

4. “Calificar a la violencia de género como un 'asunto de mujeres' es parte del problema. Da a una enorme cantidad de hombres la excusa perfecta para no prestar atención”. Jackson Katz, activista estadounidense.

5. “Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera”. Coco Chanel.

6. “Las mujeres con buen comportamiento rara vez hacen historia”. Eleanor Roosevelt

7. “Una mujer fuerte no sigue a la multitud. Ella es ella misma”. Loretta Young

8. “Detrás de cada mujer existe una historia que la convierte en guerrera”. Anónimo.

9. “Lo que las mujeres aún tienen que aprender es que nadie te da poder. Simplemente hay que tomarlo”. Roseanne Barr.

10. “Siempre, siempre, siempre cree en ti misma. Porque si no lo haces, ¿quién lo hará, cariño?”. Marilyn Monroe.

11. “Me llamo a mí mismo 'hombre feminista'. ¿No es así como se llama a alguien que lucha por los derechos de las mujeres?”. Dalai Lama, líder budista.

12. “Recuerda la dignidad de tu feminidad. No apeles, no ruegues, no te rebajes. Toma el coraje, une las manos, párate junto a nosotros, lucha con nosotros”. Christabel Pankhurst.

13. "Yo quiero para mí lo que quiero para otras mujeres: igualdad absoluta". Agnes Macphail

14. “La mujer tiene un solo camino para superar en méritos al hombre: Ser cada día más mujer”. Ángel Ganivet.

15. "Detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando a diario". Anónimo.

16. “Las mujeres son la gigantesca reserva de poder y talento que aún no se ha aprovechado”. Anónimo.

17. “Cuando las mujeres tienen poder, mejoran inmensamente las vidas de todos los que están a su alrededor”. Príncipe Enrique de Inglaterra.

18. “La mujer no debe aceptar, debe desafiar. No debe ser intimidada por quien se ha construido sobre ella; debe reverenciar a la mujer que hay en ella con fuerza de expresión”. Margaret Sanger.

19. "Una mujer segura de sí misma no tiene miedo de vivir sola, tiene miedo de vivir mal acompañada". Anónimo.

20. "El primer amor de una mujer debe ser siempre el amor propio". Anónimo.

21. “Te admiro Mujer, por tu fuerza, valentía y constancia. Mereces y te has ganado todo mi respeto”. Anónimo.

Imágenes de inspiración para el Día Internacional de la Mujer