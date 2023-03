El 17 de marzo, es el Día Mundial del Sueño y un excelente motivo para que sepas qué tan bien estás descansando y hagas algo para cambiarlo a tu favor. Si desconoces si estás descansando o simplemente durmiendo, o necesitas conocer tu nivel y calidad de salud; En Lunna desarrollaron una calculadora de sueño para conocer cuál es la calidad de descanso de los mexicanos , en donde te harán notar que tan bien o mal se encuentra tu salud y además con base a tu calificación te brindarán tips personalizados para mejorar y dejar atrás frases como esta: “dormí, pero no descanse”.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.