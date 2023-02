Por quinto año, este 1 de febrero se celebrará el Día Nacional del Ajolote Mexicano, un anfibio legendario que se ha vuelto más famoso en los últimos años, tanto que hasta es parte de un billete mexicano y cada vez hay más lugares donde se cuida de él, además de Xochimilco que es su lugar endémico aunque ya no se encuentra en los canales.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.