Leer no hace daño. Un libro no es un monstruo, por lo tanto no hay que tenerle miedo. Y es que no nos hagamos de la vista gorda, todavía hay quienes se asustan por ver el grueso de una publicación o la cantidad de páginas que ésta tiene. Cierto, también existe esa sensación de flojera o rechazo a la lectura. Por fortuna, nunca es tarde para vencer los temores o la apatía e iniciar el hábito de leer.

Como los deportes se llevan bien con la literatura, les sugerimos títulos que abordan distintas disciplinas y funcionan para animarse a perderse entre las letras durante un momento de descanso.

Del boxeo, de Joyce Carol Oates

Por varias décadas se creyó que el box era exclusivo para los hombres. Fue a finales de los ochenta que apareció este libro de ensayos en el mapa visual de pugilistas, periodistas y aficionados para vencer prejuicios. Muchos tardaron en digerir que una mujer fue la autora de textos que analizan, diseccionan y exploran todo lo que significa una pelea. Desde desglosar su lado salvaje hasta la interpretación que brinda el boxeo como un ritual cargado de erotismo, la publicación se convirtió en una especie de biblia para los amantes del arte de los pies danzantes y los puños explosivos.

Historia del automóvil, de Ylia Ehrenburg

¿Cabe el automovilismo en la narrativa? Sí, por supuesto que cabe. Así lo demostró este escritor y periodista soviético a través de crónicas sobre los orígenes y constante evolución de la industria automotriz. Uno de sus personajes centrales a seguir fue André Citroën, ingeniero que fundó la marca que lleva su apellido. En Europa, sus textos con relación a los autos son sagrados para los ingenieros de las escuderías debido a que para entender la pasión por la velocidad, primero se debe comprender el gusto por los automóviles.

Sobre el deporte, de Pier Paolo Pasolini

Este cineasta italiano murió asesinado en 1975, mismo año en que hizo arder al mundo con su película Saló o los 120 días de Sodoma, filme que hasta la fecha mucha gente no puede ver. Como parte de su legado, Pasolini heredó textos de su otra pasión, los deportes. Futbolero e hincha de Bolonia, el director también se dio a la tarea de sumergirse en las disciplinas olímpicas para escribir sobre los Juegos Olímpicos de Roma 1960, así como de ciclismo. Llegó a generar polémicas por cuestionar a la política desde el plano deportivo.

La leyenda del indomable Drazen Petrovic, de Juan Francisco Escudero

Los libros acerca del básquetbol y figuras del baloncesto tienen como común denominador que se escriben cuando los protagonistas siguen vivos e incluso no se han retirado. Pero hay excepciones. Una de ellas es este ejemplar que aborda la vida del ídolo trágico de los Nets, quien falleció en un accidente automovilístico. Al más puro estilo de la historia que rodea a los grandes hitos del rock, Petrovic encontró la fatalidad a los 29 años con una atmósfera de rebeldía, obsesiones y pleitos. Para los expertos, se trató del mejor basquetbolista que ha dado Europa.

Hail Mary: The Rise and Fall of The National Women’s Football League, de Britni de la Cretaz y Lindsey D’Arcangelo

Porque hablar de futbol americano es también incluir a las mujeres que se arriesgaron y animaron a crear una liga femenil a nivel nacional en Estados Unidos. Provenían de distintos orígenes étnicos, pertenecían a la clase trabajadora y no discriminaron preferencias sexuales. ¿Qué ocurrió para que ese intento fuera fallido? En este documento se encuentra esa historia.

Toco y me muevo, de Elías Leonardo Salazar

Bueno, su servidor aprovecha para sugerir este libro de relatos y cuentos futboleros mexicanos que incluyen a esos personajes de carne y hueso que hemos topado en nuestros caminos hacia los estadios, o fuera de ellos. En realidad, acá entre nos, emplea al balón como pretexto para contar la vida que transcurre más allá de lo que vemos en una cancha a través de la televisión.