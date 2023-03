Así que si hoy ves a alguien disfrazado de Mario Bros, no lo juzgues , seguramente es un fan de hueso colorado que está celebrando el Día de Mario Bros.

Como dato curioso e interesante, el 31 de marzo de 2021 concluyó la venta por tiempo limitado de los videojuegos "The Super Mario 3D All-Stars" y "Súper Mario Bros 35", siendo retirados del sitio de ventas online Nintendo eShop, para la consola Nintendo Switch. Esto ocasionó tal revuelo entre los aficionados a este videojuego que, a modo de broma, denominaron ese día como "la muerte de Mario".

El "New Super Mario Bros" para Nintendo DS y su homónimo para Wii han vendido más de 30 millones de copias cada uno de ellos. Por su parte, "Mario Kart" para DS vendió más de 23 millones de copias, mientras que "Super Mario World" para SNES hizo lo suyo (más de 20 millones de copias).

El personaje de Mario se convirtió en una franquicia millonaria de Nintendo. Por ejemplo, la saga "Super Mario Bros" vendió unas 262 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el más vendido de la historia. También cuenta con sub sagas, como "Mario Party" y "Mario Cart" . Esta última acumuló unos 37 millones de copias para la venta.

Quién no conoce al fontanero más famoso de la historia , Mario Bros , un personaje que ha saltado de los videojuegos a la vida cotidiana, hoy 10 de marzo celebramos su día, por tal motivo te traemos varios datos curiosos.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.