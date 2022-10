Estamos a solo unos días de celebrar una de las fechas más importantes en México cada año, se trata del Día de Muertos 2022, una fecha que en el marco está llena de festejos, ofrendas, desfiles y más. Por lo que muchos preferirían no laborar, toma de esta información, ya que aquí te diremos si es que deben pagarte doble si trabajas el 1 y 2 de noviembre.

Una de las dudas más comentadas cada año es si el 1 y 2 de noviembre son días feriados oficiales o no, ya que el Día de Muertos aparece como una fecha de descanso en el calendario escolar y muchas empresas dan el día o medio día libre a sus trabajadores.

¿Cuándo es Día de Muertos 2022 en México?

El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y este año cae en martes, mientras que el 2 de noviembre es el Día de Muertos y esta vez caerá en miércoles.

¿Si trabajo el 1 y 2 de noviembre me deben pagar el doble?

Si te tocó trabajar estos días, te tenemos una mala noticia, en la Ley Federal del Trabajo el 1 y 2 de noviembre no están considerados como fechas oficiales de descanso, por lo que tu empresa no está obligada a pagarte el doble, porque se trata solo de una festividad cultural y no cívica.

¿Los bancos abrirán el 2 de noviembre?

No, las principales instituciones bancarias no darán servicio el miércoles 2 de noviembre.