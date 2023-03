Después han mejorado la técnica y el tinte que usan, dicen que es de origen vegetal, y primero se pone naranja hasta que se calienta y aparece el verd e. La verdad que no está muy claro qué componentes usan , aunque lo que sí es cierto es que se ha hecho tan mediático que lo verás cada año en la prensa.

Además, no es el único lugar del mundo donde homenajean al santo con un desfile. Precisamente el desfile más grande del mundo con motivo del Día de San Patricio no se hace en Irlanda sino en Nueva York, donde hay muchos emigrantes irlandeses. Cada año asisten más de 2 millones de personas.

Es verdad que el Saint Patrick's Day se celebra históricamente en Irlanda, pero el primer gran desfile con motivo de este día no fue hace mucho. Tuvo Lugar en 1996 en Dublín.

San Patricio no es una fiesta cualquiera, y te darás cuenta cuando leas cómo se celebra esta fiesta en muchos lugares del mundo . De hecho, se ha celebrado hasta fuera del planeta tierra. Los integrantes de la Estación Espacial Internacional han hecho un guiño a esta festividad tan alegre.

El Día de San Patricio ha dejado de ser una festividad originaria de Irlanda, por lo que varios países, incluidos México, han adoptado la tradición de celebrarla , pero es que no solo se trata de tomar cerveza, vestirse de ver o usar tréboles de la buena suerte, te contamos el verdadero origen de esta celebración del 17 de marzo.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.