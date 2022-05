El Día de Star Wars (Star Wars Day) ha llegado, una celebración en honor a una de las sagas de cine más exitosas de la historia. Es la fecha ideal en que los fans se disfrazan de sus personajes favoritos, asisten eventos temáticos o portan playeras con motivos de las películas. Aquí te explicamos por qué el Día de Star Wars se celebra el 4 de mayo y cuál es el origen del “May The 4th”.

George Lucas es el creador de Star Wars, conocida en hispanoamérica como La Guerra de las Galaxias, la saga inició en 1970 y desde entonces ha seguido conquistando a varias generaciones que ven una y otra vez sus películas: Star Wars: Una nueva esperanza (1977), El imperio contraataca (1980), El retorno del Jedi (1983), Star Wars: Los últimos Jedi (2017), Star Wars: El Ascenso de Skywalker (2019) y más.

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars el 4 de mayo? Origen e historia

El portal Disney Latino, explica que la decisión de celebrar el Día de Star Wars cada 4 de mayo, se debe a la similitud fonética, en el idioma inglés, entre la expresión jedi “May the force be with you” (“¡Que la fuerza te acompañe!”) de la saga con “May the 4th (fourth) be with you” (“¡Que el 4 de mayo te acompañe!”).

Mientras que otros aseguran que el Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979 que era una felicitación del Partido Conservador a la primera ministra del país Margaret Thatcher en la que se leía “May the 4th Be With You", Maggie. Congratulations”, lo que dio lugar a un juego de palabras entre "Que la Fuerza te acompañe” (May the Force be with you).

En 2011 el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine este día de fiesta, y desde entonces multitud de empresas aprovechan para lanzar promociones de artículos de Star Wars.