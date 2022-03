Toma nota de por qué NO debes felicitar a las mujeres este Día Internacional de la Mujer y descubre cuál es el verdadero significado y la causa real del 8M.

Día de la Mujer 8M: Por qué NO debes felicitar a las mujeres este 8 de marzo

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por lo cuál en México y alrededor del mundo se realizan marchas y diversos eventos, aunque pareciera un día para celebrar, en realidad esta fecha tiene detrás una trágica historia y un fuerte objetivo, por ello este 8M NO debes felicitar a las mujeres y aquí te explicamos la razón.

Este 8 de marzo no debes mandar frases felicitando a las mujeres o publicar en tu redes sociales imágenes con poemas dirigidas a tus amigas, esta fecha no es una celebración si no una conmemoración que busca exigir derechos e igualdad. Para que entiendas un poco de su significado, basta echar un vistazo a su origen.

Este día es para reconocer a las mujeres que lucharon y las que siguen luchando por la igualdad y una vida libre de violencia, es una protesta en contra del trabajo precarizado, las desapariciones de mujeres, el aborto legal y el derecho a decidir.

¿Por qué no se debe felicitar a las mujeres en el Día de la Mujer?

El Día Internacional de la Mujer es un día para visibilizar la inequidad y la violencia de género, que se refuerza con movimientos como #NiUnaMenos o #MeToo. Ya que en México, de acuerdo a la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 del INEGI, casi 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de algún tipo de discriminación a lo largo de su vida.

Este 8 de marzo, las mujeres no esperan que las felicites, ellas salen a las calles a levantar la voz y exigir justicia por los feminicidios y un alto a la violencia, recordemos que tan solo en el mes de enero de 2022 fueron registrados 75 feminicidios en México, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Es un día para hacer conciencia no para celebrar.

¿Cuál es el origen del 8M?

Esta fecha se recuerda a todas las que lucharon por sus derechos y siguen siendo una inspiración. El 8 de marzo de 1857, en Nueva York, un grupo de trabajadoras textiles se manifestó para exigir salarios más justos y condiciones laborales más humanas, pero 120 de ellas fueron abatidas por la policía. Mientras que el 8 de marzo de 1908, 15 mil mujeres tomaron las calles de Nueva York con la frase “Pan y rosas” para exigir sus derechos laborales y el derecho a votar.

El Día Internacional de la mujer, el 8M, recuerda además a las más de 100 mujeres que murieron en el incendio ocurrido en la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York, el 25 de marzo de 1911, ya que ellos no pudieron escapar de la llamas porque las puertas de las escaleras y de las salidas estaban cerradas.

Así que recuerda que NO debes felicitar a las mujeres, pero lo que sí debes hacer este día es ser conciente de las situaciones de violencia e injusticia que tus hermanas, madres, primas, amigas y mujeres en general enfrentan día a día.