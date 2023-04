Este día no es cualquiera, pues su celebración tiene un trasfondo, el cual aparte de concientizar, también es sinónimo de fiesta

A través de un largo recorrido desde la Tajta Jinja Shrine (pagoda masculina) a la Tamahime-no-mikyo Shrine (pagoda femenina). Es una tradición beber sake y lanzarse bolas de arroz, celebrando la fertilidad, los partos saludables y los matrimonios. Por supuesto que el sexo seguro y con las debidas medidas de protección no pueden faltar, para celebrar en pareja o con esa persona especial. En esta fiesta se pueden ver chocolates, comida, gorra, lentes, máscaras, ropa, todo con figuras o en figura de pene .

