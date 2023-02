La empresa Ferrero no tiene escondida la receta, pues en su portal comparte las porciones de cada uno de sus envases de Nutella, los cuales son los siguientes:

Eligió el 5 de febrero simplemente porque le gustó, no hay otro motivo más que el del puro gusto de celebrarlo esta fecha, pero tuvo tanta aceptación que la festividad se fue convirtiendo en un movimiento que llegó hasta otros continentes, con países como, Japón, India o Inglaterra.

El Día Mundial de la Nutella sí existe, no es un invento, así que sí eres amante de las avellanas y el cacao tienes que celebrarlo a lo grande este 5 de febrero y que mejor que un rico postre o simplemente un pan con esta deliciosa crema.

