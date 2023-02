“No actuó por temor sino por su carácter y con rabia, yo no creo que este es verdadero carácter de Pablo Lyle, pero lo fue ese día . Esto no es un instinto. La corte piensa que el señor Lyle actuó con la intención de confrontar al señor Hernández”, señaló la jueza Marisa Tinkler Mendez previo a dictar sentencia.

