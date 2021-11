La plataforma Discord ha ganado mucha popularidad en los últimos meses y cada vez tiene más influencia en las redes sociales. Y si tú ya has escuchado hablar de ella pero no sabes exactamente qué es Discord y para qué funciona, no te preocupes porque aquí te vamos a explicar todo lo que necesitas saber.

El mundo gamer está creciendo a pasos agigantados y solo era cuestión de tiempo para que surgiera una plataforma capaz de satisfacer las necesidades de comunicación que este sector requiere.

Y ha resultado tan funcional que ya no solo los fanáticos de los videojuegos pueden aprovechar este programa.

¿Qué es Discord?

Discord es una plataforma similar a Skype, Google Meet, Zoom o Team, pero esta está enfocada en el público gamer. De tal forma que tiene características que les permite chatear, hablar o realizar videoconferencias mientras juegan.

Incluso puede funcionar como una aplicación de mensajería, ya que instalado el celular tiene funciones similares a las de Whatsapp o Telegram. Pero esto no es lo más sorprendente de la plataforma, Discord se ha hecho popular porque la conversación con otros usuarios se realiza a través de sus servidores, nombre que se le da a cada una de las comunidades que pueden crear en él.

Cada comunidad, servidor, está enfocada en un tema y si bien la mayoría de los servidores están relacionados con los videojuegos, poco a poco han ido surgiendo servidores se centran en una variedad diferente de temas como series anime, música, criptomonedas, estilo de vida, cine y hasta superación personal.

¿Cómo utilizar Discor?

Para comenzar a utilizar Discord debes crear una nueva cuenta, tan solo necesitas un correo electrónico y elegir un nombre de usuario. Y una vez que logres iniciar sesión deberás crear tu primer servidor.

Puedes crear un servidor en Discord al hacer clic en pulsar en "Comenzar", de esta forma te permitirá configurar una sala de chat de acuerdo al tema que te interese. Los servidores se pueden dividir en canales, que serán pequeños espacios para discutir temas específicos entre un grupo determinado.

Cuando creas un servidor en Discord puedes elegir que sea un espacio púbico, al que cualquiera pueda unirse, o privado, en el que solo tus invitados puedan ingresar. Incluso puedes hacer un servidor público con canales individuales privados, por lo que solo las personas invitadas a esas salas pueden usarlos.

Además, puedes unirte a alguno de los servidores públicos tan solo pulsando en ellos o solicitar una invitación en algún servidor privado cuyo tema te interese.

Como verás, la conversación en Discord nunca se acaba, así que corre a hacer tu cuenta y comienza a explorar esta red social.