Hay cintas que marcan a generaciones, pero hay otras que marcaron no solo a una, sino a muchas más de las que esperaban gracias a su historia, efectos especiales y por supuesto, gracias a su reparto. Y por ello, es importante ver el antes y después del elenco de Volver al Futuro, una historia que a más de 37 años de su estreno sigue siendo la favorita de chicos y grandes.

La cinta narra la historia de Marty McFly y su amigo Doc, un científico que ha construido una máquina del tiempo, pero cuando todo parece ir viento en popa, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955. Atrapado ahí, Marty impide por error que sus papás se conozcan, por lo que entra en una carrera contra el tiempo para lograr que sus padres se enamoren antes de que enfrente consecuencias catastróficas. Con esta historia la película se volvió un éxito, pero gracias a su elenco se volvió un clásico, por lo que hoy sabrás cómo lucen actualmente.

El antes y después del elenco de Volver al Futuro

Michael J. Fox/Marty McFly

El actor canadiense había tenido ya éxito en la TV de los Estados Unidos gracias a la serie Family Ties, sin embargo fue con Volver al Futuro, cinta que protagonizó a sus 24 años que logró consagrarse como un actor importante en Hollywood. En la actualidad tiene 61 años y lucha contra el Mal de Parkinson, enfermedad que casi acaba con su carrera, pero que al día de hoy lo ha convertido en todo un activista que busca hacer conciencia sobre este padecimiento.

Christopher Lloyd/"Doc" Emmet Brown

A sus 47 años de edad en 1985, Lloyd ya había sido parte de clásicos de Hollywood, como One Flew Over the Cuckoo's Nest con Jack Nicholson, pero fue la cinta de viajes en el tiempo la que lo volvió un peso pesado entre las estrellas del cine. Actualmente tiene 83 años y luego de haber estado en películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, o La Familia Addams, mantiene su estatus de estrella del séptimo arte.

Lea Thompson/Lorraine Baines

Cuando a Thompson se le ofreció el papel de la mamá del protagonista, ella tenía 24 años, la misma edad que Michael J. Fox, pero esto no fue obstáculo para que su interpretación dejara un gran impacto en el público. Ahora con 61 años, goza del reconocimiento no solo por Volver al Futuro, sino que también desarrolló una exitosa carrera en la TV, con series como Jane Doe y CSI: Escena del Crimen.

Crispin Glover/George McFly

Quien fuera el papá de Marty en la cinta era de hecho 3 años menor que Michael J. Fox, y a sus 21 años se montó en la película dirigida por Robert Zemeckis para encarnar al débil y tímido George McFly. Más tarde se decidiría por el cine independiente, en donde participó en películas como Corazón Salvaje, de David Lynch, Ellas también se deprimen, de Gus Van Sant, y ¿A quién ama Gilbert Grape?, de Lasse Hallström. A sus 58 años, ha desarrollado también una exitosa carrera en la TV.

Thomas F. Wilson/Biff Tannen

El villano de la película fue encarnado por un Thomas F. Wilson de tan solo 26 años en un papel que lo volvió un ícono en Hollywood. Ahora a sus 63 años este comediante, escritor, músico, pintor y actor de voz puede presumir además de que estuvo en proyectos muy importantes como Freaks and Geeks, Sabrina la bruja adolescente y Ghost Whisperer.