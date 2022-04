¡Es oficial! Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness tiene fecha de estreno y en todo el mundo se frotan las manos por ver una de las películas más esperadas del año: el día de estreno será el próximo 5 de mayo, un día antes de que lo haga en Estados Unidos.

+Trailer oficial subtitulado

+Doctor Strange 2: ¿Cuándo inicia la preventa de boletos en México?

La preventa comenzará este miércoles 6 de abril, tanto en Cinépolis como en Cinemex. Está confirmado que esta se podrá realizar en línea y también físicamente.

+Elenco de la película

Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)

Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff)

Chiwetel Ejiofor (Mordo)

Rachel McAdams (Dra. Palmer)

Benedict Wong (Wong)

Xóchitl Gálvez (América Chávez)

Michael Stuhlbarg (Dr. West)

+¿Cuándo se estrenará la película en México?

