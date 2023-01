Inició la preventa por Cinépolis para los boletos de "BTS, Yet to come in cinemas" en México 2023. Aquí te contamos dónde conseguirlos.

Dónde comprar boletos para "BTS, Yet to come in cinemas" en México 2023

Luego del estreno de "BTS: permission to dance on stage LA", un documental para que la ARMY disfrute una y otra vez del show del grupo conformado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, se confirmó que llegará “Yet to come in cinemas” en México. La misma reedita material filmado durante el concierto en Busan.

La icónica presentación de BTS, que fue la última que darán hasta el 2025 según informaron en las redes sociales, fue transmitida en vivo por Weverse pero la película Yet To Come estará editada con nuevas imágenes exclusivas. Además contará con declaraciones de los integrantes del grupo.

Según confirmó Cinépolis, el film de BTS estará en todas sus salas el 1, 2, 3 y 4 de febrero y habrá varios horarios disponibles con el fin de que nadie se quede afuera. Como es una película tan esperada ya inició la preventa.

Los boletos de “Yet to come in cinemas” está disponible desde este martes 10 de enero a las 6 pm (CDMX) a nivel nacional. Las puedes conseguir haciendo CLICK AQUÍ.

+BTS - ' Yet To Come in Cinemas'