Blackpink, reconocido grupo femenino de K-pop, confirmó mediante sus redes sociales que durante el 2023 se estarán presentando en México. El show será en el Foro Sol de la CDMX el próximo 26 de abril en el marco de la gira internacional titulada "Born Pink".

El último álbum de estudio que lanzaron, el cual lleva el mismo nombre del tour, cuenta con hits que superan las 200 millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales como ‘Pink Venom’, ‘Shut Down’ y ‘Typa Girl’. Además, en México cantarán los éxitos de otros de sus álbumes como por ejemplo "How You Like That" y "As If It´s Your Last".

Hasta el momento la función del 26 de abril es la única fecha que Blackpink lanzó en México. Es por ese motivo que es probable que los boletos para esta función se agoten en cuestión de horas.

+Blackpinck en el Foro Sol 2023: dónde comprar las entradas

Los fanáticos de la banda, que estén registrados en la membresía BLINK en Weverse,podrán acceder a la preventa del 8 de febrero a través de la web de Ticketmaster, web a la cual puedes ingresar haciendo CLICK AQUÍ.

+BLACKPINK - ‘Shut Down’

La venta general de boletos se realizará a partir de las 14:00 horas del 9 de febrero a través de la plataforma de Ticketmaster. Aún no se revelaron los precios de los tickets.