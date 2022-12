Avatar: The Way of Water, una de las películas más esperadas del año, llegará el próximo 15 de diciembre a las salas de cine. Es por ese motivo que algunas empresas de México ya lanzaron la preventa de boletos para poder ver la nueva entrega de James Cameron.

Esta película, que promete ser un éxito en taquilla, tendrá una duración de 3 horas 10 minutos y será la secuela de la primera entrega que se estrenó en 2009. "Jake Sully vive con su nueva familia formada en el planeta de Pandora. Cuando una amenaza familiar regresa para terminar lo que se empezó anteriormente, Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na'vi para proteger su planeta", explica la sinopsis.

En esta oportunidad, el villano Miles Quaritch estará de regreso para la secuela pese a su trágico desenlace en la primera parte. Esto se debe principalmente a que aparecerá como un avatar con los recuerdos del personaje creado por la RDA (Administración de Desarrollo de Recursos).

+Dónde comprar los boletos de Avatar 2 en México 2022

Aunque el estreno de Avatar 2 está programado para el jueves 15 de diciembre, algunas salas de cine lanzarán el preestreno para el miércoles 14 como Cinemex y Cinépolis. Ingresando a las web de ambas empresas ya se pueden conseguir los boletos en preventa.

+Avatar: El Camino del Agua | Tráiler Oficial | Subtitulado