Billie Eilish, una de las cantantes y compositoras más reconocidas en Estados Unidos, se presentará nuevamente en México tras dos años de la pandemia de Covid-19. Este jueves 10 de noviembre sale la preventa de boletos para sus dos de sus shows: en el Foro Sol de la Ciudad de México el 29 de marzo y en el Arena VFG de Guadalajara el 3 de abril.

Es así como el “Happier Than Ever The World Tour”, el tour con el que la artista recorrerá varios países, traerá nuevamente a Billie Eilish a México tras su presentación en el aclamado festival Corona Capital en 2019. Cabe mencionar que también estará cantando en el Festival Tecate Pa’l Norte de Monterrey el 31 de marzo del 2023.

En sus conciertos estará presentando su álbum "Happier Than Ever" que cuenta con hits como "Billie Bossa Nova", "My Future" y "Not My Responsibility". Además, cantará algunos de sus éxitos por fuera del último trabajo discográfico como "TV", "Bored", "Lovely" ft Khalid y "Everythings i wanted".

+Dónde comprar los boletos para Billie Eilish en México 2023

La preventa de boletos para tarjetahabientes de Citibanamex para el concierto de Billie Eilish en Ciudad de México y Guadalajara saldrán a la venta HOY, jueves 10 de noviembre. Puedes conseguirlos en la web oficial de Ticketmaster haciendo CLICK AQUÍ. La venta general saldrá el viernes 11.

+Cuáles son los precios

Al momento no fueron revelados los precios para los shows de Billie Eilish en México 2023.

+Billie Eilish, Khalid - lovely