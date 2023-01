Blondie, una de las bandas estadounidenses de rock más reconocidas en el mundo, se estarán presentando nuevamente en la Ciudad de México. El show tendrá lugar el próximo domingo 19 de marzo en el Pepsi Center y ya se anunció la fecha en la que comenzará la preventa de boletos para verlos.

Esta presentación se dará luego del lanzamiento de "Against the oods 1974-1982", álbum de estudio que lanzaron durante el 2022. El mismo cuenta una recopilación de su trayectoria musical y además comparte algunas grabaciones inéditas.

Cabe destacar que el grupo conformado por Dabbie Harry, Chris Stein, Clem Burke y Gleen Matlock estará tocando en el Pepsi Center todos sus éxitos. Algunas de las canciones que no faltarán en la noche del 19 de marzo son "Call me", "Heart of Glass", "Maria", One way or another" y "The tide ir high", entre otras.

+Dónde comprar los boletos para Blondie en México 2023

La preventa de boletos para Blondie en México 2023 comenzará el lunes 16 de enero por medio del sistema Ticketmaster, web a la que puedes acceder haciendo CLICK AQUÍ. El martes 17 se dará inicio la venta al público en general en la misma dirección. Cabe señalar que aún no se reveló el precio de los boletos.

+Blondie - Heart Of Glass